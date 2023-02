Meulestedebrug in Gent afgesloten voor verkeer na aanvaring schip

"Vermoedelijk was het een auto of een takel op het dek van het schip die in aanraking kwam met de brug, die op dat moment dicht was", gaat Stinissen verder. "Maar de precieze omstandigheden van het ongeluk zijn voorlopig nog niet duidelijk. Dat is iets wat de scheepvaartpolitie verder zal onderzoeken."

Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is aan Meuelestedebrug. "We weten wel dat schade impact heeft op de draagkracht van de brug. De brug wordt nu verder geïnspecteerd. En daarna zal snel gestart worden met herstellingen zodat de brug hopelijk vandaag en ten laatste maandag weer open kan gaan."