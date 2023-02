Nederlandse vrouw (19) aangehouden in onderzoek naar ontploffing in Mechelen

In Nederland is een 19-jarige vrouw aangehouden in het onderzoek naar een ontploffing in Mechelen. Vorige week werd er in de Bethaniënstraat een brandbom voor de deur van een huis gezet. Niemand raakte gewond, maar er was wel schade aan de voordeur, de gevel van het huis en een geparkeerde auto. Er was ook nog schade aan een pand dat naast het huis ligt.