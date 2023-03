Scherpe pieptonen van nieuwe misthoorn in Blankenberge houden buurtbewoners al maanden wakker

De misthoorn valt onder de afdeling Scheepvaartbegeleiding. "De misthoorn aan de haven in Blankenberge is pas vernieuwd", zegt Peter Van Camp, woordvoerder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). "De exemplaren aan de kust waren aan vernieuwing toe. Niet alleen in Blankenberge, maar ook in Oostende en Nieuwpoort werden de misthoorns vorig jaar vervangen. Van een paar buurtbewoners hoorden we dat bij mist het geluid van dit type hoorn inderdaad intenser klinkt dan dat van de vorige installatie. We zullen dit de volgende dagen verder onderzoeken."