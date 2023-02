Nieuwe staking bij Ryanair afgewend: cabinepersoneel in België keurt bereikt akkoord goed

Vorige week bereikten de vakbonden en de directie van Ryanair al een voorakkoord. Vandaag heeft het cabinepersoneel dat voorakkoord aanvaard. De afspraken gelden voor minstens twee jaar. "Het gaat niet over alle Ryanair-vluchten in België, maar over de vluchten met een bemanning die gestationeerd is in Charleroi of in Brussel, los van hun nationaliteit", zegt Elsen. Het blijkt vooral te gaan over stewards en stewardessen uit Italië, Spanje en Portugal die al jaren in ons land wonen.

Volgens de vakbonden verdiende het cabinepersoneel de voorbije jaren niet eens het wettelijk minimumloon in België, wat tegen de wet is. Daarover loopt trouwens een gerechtelijk onderzoek. Volgens Elsen staat die procedure los van het akkoord dat vandaag is bereikt. "Het is niet omdat we vandaag een akkoord hebben over de toekomst van het personeel bij Ryanair dat we alle inbreuken uit het verleden links gaan laten liggen", zegt Elsen. Die gerechtelijke procedure blijft doorlopen."