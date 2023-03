Nieuwe technologie “Digifruit” zorgt dat appels en peren langer vers en knapperig blijven

Fruitboer Jan Vandervelpen uit Bierbeek begon twee jaar geleden met de test van de nieuwe technologie in één koelcel. Intussen zijn er sensoren in twee koelcellen. “De conclusie is heel duidelijk: dit is de toekomst. De cijfers, de hardheidsmeting, de kwaliteit is zo anders dat het beloftevol is.”

Optiflux ontwikkelde de nieuwe technologie, samen met onderzoekpartners van de KU Leuven en VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten). “We werken met slimme sensoren in de koelcel die parameters gaan monitoren en een centrale meetkast die de gassamenstelling analyseert. Zo kunnen we meten hoe het fruit ademt tijdens de bewaring in de koelcel en de bewaarcondities optimaliseren wat leidt tot een beter kwaliteitsbehoud het jaar rond”, zegt Niels Bessemans van Optiflux.