Website met voor- en nadelen van mogelijke fusie tussen Borsbeek en Antwerpen: "Inwoners blij met concrete info"

De nieuwe website Borsbeekfusie.be met informatie over de mogelijke fusie met Antwerpen is goed onthaald bij de Borsbekenaren, zegt de burgemeester. Volgens burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) krijgen de inwoners zo voldoende informatie over de voor- en nadelen van een mogelijke fusie. Op 24 september vindt er in Borsbeek een niet-bindende volksraadpleging plaats.