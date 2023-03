Nog maar 26 in plaats van 33 Limburgse gemeentes doven straatverlichting

"Op dat moment waren de energieprijzen veel hoger", zegt ook Sofie Vandeweerd (Open VLD), burgemeester van Dilsen-Stokkem, een van de gemeentes die in oktober wou doven, maar nu toch kiest om de verlichting aan te laten. "We zijn nu vier maanden later, de besparing zou enorm klein zijn. We kiezen nu voor veiligheidsaspecten, in plaats van de kleine besparing die het ons zou opleveren. We doen bovendien al enkele inspanningen om energie te besparen." De veiligheid, of het veiligheidsgevoel van de burgers, speelde een rol bij veel gemeenten die ervoor kiezen het licht aan te laten. Verder is het door de aanpassingen van Fluvius niet meer noodzakelijk om met de gehele cluster dezelfde optie voor de straatverlichting te kiezen. "En dat speelde ook wel mee in de keuze om te doven in oktober", zegt Vandeweerd.