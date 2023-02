Stookoliefonds slaat niet aan: nog maar 700 mensen hebben aanvraag ingediend

Volgens Hilde Decuyper van het milieustudiebureau A+E Consult zijn mensen in eerste instantie bang van wat onder de grond aan het gebeuren is. "De verhalen die in de media komen, waarbij de prijs oploopt tot miljoenen euro's, jagen natuurlijk angst aan", zegt Decuyper, die bezig is met bodemsanering, in "De ochtend" op Radio 1. "Het is trouwens niet eens zo dat er sowieso een probleem vastgesteld wordt bij een controle."