Eerste levering van Leopard-2 tanks aan Oekraïne is een feit: Poolse premier levert 4 tanks bij bezoek aan Kiev

Dat net Polen het eerste land is die Leopard tanks levert aan Oekraïne, hoeft op zich niet te verbazen. Kort nadat Duitsland de export van hun Leopard tanks goedgekeurd had, werden Oekraïense troepen naar Polen gebracht om daar een opleiding te volgen. De Poolse president Duda had in januari al aangekondigd dat Polen zeker die tanks naar Oekraïne zou zenden.