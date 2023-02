Een "Poetin-tribunaal": is de remedie erger dan de kwaal?

De oorlog in Oekraïne is een jaar oud. Van bij het begin - en meer dan ooit vandaag - klinkt de roep om bestraffing. Ieder van ons werd, vaak in real time, via de media geconfronteerd met de meest barbaarse oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en agressie. De beelden van Boetsja hebben veel losgemaakt. De gedachte dat deze afschuwelijke daden niet gestraft zouden worden is ondenkbaar en onaanvaardbaar. Was niet “het gevecht tegen de straffeloosheid” een van de verworvenheden van de internationale beschaving?

Het constante vertoon van de meest ernstige internationale misdaad - de “crime of aggression”, begonnen op 24 februari 2022 en continu voortgezet tot op vandaag - hakt er zwaar in. Het bewijs voor deze misdaad is zelfs herhaaldelijk geleverd door Poetin zelf: nog voor hij Oekraïne binnenviel, gaf hij in zijn toespraken duidelijk aan wat zijn bedoeling was en sindsdien heeft hij de daad bij het woord gevoegd en zijn misdadig opzet hardnekkig en daadwerkelijk uitgevoerd.