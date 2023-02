Peking roept Rusland en Oekraïne op tot dialoog en verwerpt gebruik van kernwapens

"Alle partijen moeten Rusland en Oekraïne steunen om in dezelfde richting te werken en de directe dialoog zo snel mogelijk te hervatten", aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de twee landen ook opriep om aanvallen op burgers en burgergebouwen te vermijden.

Het ministerie zei verder ook dat "kernwapens niet mogen worden gebruikt" en dat er geen kernoorlog gestart mag worden. "De dreiging met of het gebruik van kernwapens moet worden bestreden", staat verder te lezen in het twaalfpuntenplan.

De oorlog is een gevoelige kwestie voor Peking, vanwege de sterke diplomatieke en economische banden met Moskou, die worden versterkt door een gemeenschappelijk belang om tegenwicht te bieden aan de VS. China zei eerder deze week nog "zeer bezorgd" te zijn over het conflict "dat escaleert en uit de hand loopt".

Officieel neutraal roept China op tot respect voor de soevereiniteit van staten, waaronder Oekraïne, terwijl het er bij de internationale gemeenschap op aandringt rekening te houden met de veiligheidsbelangen van Moskou. De westerse druk op China neemt echter toe. Zo uitte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken recentelijk nog zijn bezorgdheid over het feit dat China overweegt wapens aan Rusland te leveren.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is Rusland trouwens in gesprek met een Chinese dronefabrikant om 100 drones te kopen die in april geleverd zouden moeten worden. Het toestel zou vergelijkbaar zijn met de Iraanse Shahed 136-drone, waarmee Rusland talloze aanvallen op Oekraïne lanceerde waarbij honderden doden vielen en civiele infrastructuur werd beschadigd.