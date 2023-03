Peltse indoorroeister hoopt eigen record te verbreken op WK in Canada

De beweging is ongeveer hetzelfde, maar toch zit er een wereld van verschil in indoor- en outdoorroeien. “Outdoor zit ik altijd in de boot met 7 anderen, dan moet je je echt afstemmen op elkaar. Ook op vlak van techniek is het op het water anders. Indoor is het vooral hoe sterk je bent, maar de techniek heb je ook nodig natuurlijk”, zegt de roeister. “Je roeit binnen natuurlijk ook niet op een boot, maar op een speciaal ontwikkeld toestel dat zich baseert op de kracht in je benen, het belangrijkste in de sport", zegt Silke.