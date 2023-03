Geel vindt dan toch nieuwe locatie voor recyclagepark: verhuis na decennium eindelijk op til? 

Daarom zijn het stadsbestuur en het IOK op zoek gegaan naar een andere piste. "We hebben gekeken of herstarten op dezelfde locatie mogelijk was. Daarnaast zijn alle locaties die ooit in aanmerking kwamen, opnieuw onder de loep genomen. Net zoals alle percelen die in een aan de rand van het centrum liggen. Bij dat intens onderzoek sprong de locatie aan de Lammerdries in het oog. De nood neemt al jaren toe. Onze bevolking stijgt en het huidige recyclagepark voldoet niet aan moderne eisen. Het is frustrerend voor burgers en en enorm moeilijk werken voor de mensen van IOK", aldus de schepen.