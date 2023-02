Renovatie van torenspits Sint-Maartensdal in Leuven 400.000 euro duurder dan verwacht

Oppositiepartij N-VA hekelt de transparantie daarover. “We zijn helemaal niet op de hoogte gebracht van de extra kosten”, zegt Zeger Debyser van N-VA. “De mensen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal (de eigenaar van de Sint-Maartenstoren red.) hebben wel laten weten dat de renovatie vertraging opliep, maar niet dat het zoveel meer ging kosten. Bij restauratiewerken kan de raming hoger uitvallen dan geschat, maar dat had men moeten communiceren.”

De verhoging van de kosten zal voorgelegd worden op de gemeenteraad van maandag 27 februari. “Maar blijkbaar zijn die kosten ook al gemaakt, we kunnen niet meer discussiëren over de zin of onzin ervan. De kosten moeten betaald worden en Dijledal komt met die factuur bij de stad aankloppen”, aldus Debyser. De oppositiepartij vindt de gang van zaken geen behoorlijk bestuur. Wie heeft de raming gemaakt? Had men dat niet kunnen voorzien? Daarbij komt ook de vraag of het beheer van de torenspits niet beter door de stad kan gebeuren. De sociale huisvestingsmaatschappij krijgt jaarlijks inkomsten omdat de torenspits ook een zendmast is. Dijledal kreeg vorig jaar 12.791,15 euro voor de zendmast.