Europese Unie keurt tiende sanctiepakket tegen Rusland goed

In het pakket zitten onder meer strengere restricties voor de export van technologie. Er zijn ook enkele specifieke sancties gericht op personen en bedrijven die de oorlog steunen, propaganda verspreiden of drones leveren die door Rusland aan het front worden gebruikt. Daarnaast bevat het pakket ook maatregelen tegen Russische desinformatie.

"Samen met de EU-lidstaten hebben we de meest hevige en verst reikende sancties ooit goedgekeurd om Oekraïne te helpen de oorlog te winnen", klinkt het voort. "De Europese Unie staat als één blok achter Oekraïne en het Oekraïense volk. We zullen Oekraïne blijven steunen, zolang het ook nodig is."