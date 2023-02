"Schat aan documenten" gevonden in kluis op zolder van pastoriewoning in Hamme-Zogge

In de oude pastorie in Hamme-Zogge zijn een hoop oude documenten gevonden in een kluis op zolder. "Het gaat om papieren van wel 150 jaar oud, zoals de originele bouwplannen uit 1867", vertelt Roland Vercammen van de kerkraad. "We hebben nog niet alle documenten kunnen onderzoeken, maar we hebben ze wel alvast ingekaderd zodat ze beschermd zijn. Want de papieren zijn in hele goede staat. Dat komt omdat ze in die kluis droog lagen en afgeschermd waren van het licht."