"Sint in de Piste" verhuist van Grote Markt van Sint-Niklaas naar oud bedrijventerrein 

Het nieuws dat de heraanleg van de markt wordt uitgesteld, kwam te laat voor de organisatie. "We waren hier al langer mee bezig en hebben bijvoorbeeld al artiesten geboekt die hun act niet zouden kunnen uitvoeren op de Grote Markt. De organisatorische en logistieke trein was dus al een tijdje vertrokken en het zou geen goede beslissing zijn om alsnog terug te komen op die beslissing."

Of en wanneer "Sint in de Piste" terugkeert naar de markt, is niet duidelijk. "We zijn natuurlijk vragende partij om de markt in te richten met voldoende mogelijkheden voor ons event, want dat zal cruciaal zijn in de verdere toekomst van 'Sint in de Piste'", klinkt het bij Dirk Belon van vzw Acha, de organisatie achter alle activiteiten rond Sinterklaas.