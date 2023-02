Slachtoffers van seksueel geweld tijdens oorlogen in Oekraïne en Bosnië doorbreken stilte

Het dorp dat de procureurs bezoeken, was vijf maanden lang bezet. Ze hebben weet van twee slachtoffers, maar het moeten er meer zijn. Procureur Irina Samborska zoekt een mogelijk slachtoffer op, samen met de psycholoog van het team. Voorts mag niemand mee. "We hebben haar gesproken", vertelt Irina later. "Het was vandaag niet de bedoeling om met haar te praten over wat er gebeurd is. We willen eerst psychologische en medische hulp aanbieden. De rest komt later wel". De procureurs willen eerst in kaart brengen hoe systematisch seksueel geweld is ingezet.