Tabaksroute en Kommiezenroute in Wervik blijven bestaan, maar worden volledig vernieuwd

Dat de twee fietsroutes niet meer actueel waren en door Westtoer werden geschrapt, begrijpt de stad. Maar het wou ze toch behouden. "We waren wel akkoord dat beide routes wat verouderd zijn." zegt schepen van toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). "Tabak blijft belangrijk voor onze stad. Het is een stuk erfgoed. Daarom zetten we binnenkort iemand aan het werk om alvast de nieuwe Tabaksroute uit te stippelen. Voor de Kommiezenroute is de toekomst nog minder concreet, maar ook hier is het de bedoeling om de tocht die over de Franse grens heen gaat, te behouden."

De herwerkte Tabaksroute moet uitgetekend zijn na het verlof. Daarna zal de stad bordjes plaatsen.