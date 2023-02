Tien doden nadat bus in ravijn valt in Algerije

De bus reed van Algiers naar Tikjda, een skioord dat populair is bij lokale toeristen, toen hij 150 meter in een ravijn viel. Het ongeval gebeurde in de buurt van de stad El Asnam. Naast de tien dodelijke slachtoffers raakten zeker 25 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis van Bouira gebracht.

De snelheid van bestuurders, onder meer die van het openbaar vervoer, is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen in Algerije. In 2021 registreerde het Noord-Afrikaanse land bijna 7.186 verkeersongevallen met 2.643 doden. De cijfers voor 2022 zijn nog niet bekend.