Treinhinder tussen Leuven en Aarschot door jongeman die over sporen kruipt

Rond half zes vanmorgen merkte de treinbestuurder een jongeman die over de sporen kroop. De noodremprocedure werd ingezet waardoor er even geen treinen reden tussen Leuven en Aarschot. De politie werd erbij gehaald en de betrokken trein stond een uur stil. Om half zeven kon hij weer vertrekken. De jongeman, die mogelijk dronken was, werd niet meer gevonden.

“De impact voor het treinverkeer was groot”, zegt Frédéric Petit, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. “In totaal hebben 75 treinen in totaal 750 minuten vertraging opgelopen en ook een twintigtal treinen op het traject werd volledig of gedeeltelijk afgeschaft.”



Vorige week nog maakte Infrabel cijfers bekend van het aantal spoorlopers. “In 2022 was er een stijging van het aantal spoorlopers van 10 procent. Er was gemiddeld ook 10 uur vertraging per dag door spoorlopers en er vielen zes dodelijk slachtoffers. Spoorlopen blijft een maatschappelijk probleem, we sensibiliseren daar ook heel vaak en veel over. Men mag niet op spoorgebied komen, dat is verboden en levensgevaarlijk”, zegt Petit.