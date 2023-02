Vanaf september volop sporten en wielrennen in de Velodroom in Heusden-Zolder

Maar 'Sport Vlaanderen Heusden Zolder – Velodroom Limburg' zoals het complex officieel heet, wil veel meer zijn dan een hoogwaardige wielertempel. "We beschikken hier over een complex van ruim 15.000 m² dat we met Sport Vlaanderen, Circuit Zolder en de gemeente Heusden-Zolder uitbouwen tot een multifunctioneel complex", vertelt centrummanager Ruben Clijsters. "Het middenplein is ook een paradepaardje: dat wordt een ultramoderne sporthal met vier volwaardige sporterreinen die tegelijk - er zijn afscheidingsnetten voorzien - kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld basketbal, volleybal, badminton, enz. Gedeeltelijk ondergronds wordt een gymhal van meer dan 1.000 m² afgewerkt, waar de lokale turnclubs in optimale omstandigheden kunnen trainen en waarvoor ook uit de regio belangstelling bestaat." Morgen komen de lokale sportclubs trouwens de infrastructuur bekijken.