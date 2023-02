Veel rookontwikkeling bij brand in loods Wommelgem: "Houd ramen en deuren gesloten"

In Wommelgem staat een loods in brand bij het carrosseriebedrijf CDV, aan de Uilenbaan. Ondertussen is de brand onder controle. Er is nog niets geweten over de oorzaak van de brand. Omdat er veel rookontwikkeling is, vraagt de brandweer aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Wie in de file staat op de E313 zet ook best het ventilatiesysteem af.