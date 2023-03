Vergunning van twee hondenkwekers ingetrokken in Wervik en Tielt

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft voor minstens twee jaar de vergunning ingetrokken van twee hondenkwekerijen in Wervik en Tielt. Tijdens inspecties stelden zowel de dienst Dierenwelzijn als de politie steeds weer dezelfde problemen vast. Het grootste probleem in Wervik was de hygiëne, het was er erg vies en er hing een indringende geur. In Tielt waren de kooien te klein en kregen de honden onvoldoende drinkwater. "Beide kwekerijen kregen in het verleden al enkele waarschuwingen, maar de problemen raakten niet opgelost. Daarom trekken we nu de vergunningen in", zegt Weyts. Eerder, in 2017, verloor de kwekerij in Wervik ook zijn vergunning. Er werden toen ongeveer 50 dieren in beslag genomen. Daarnaast werden 40 dierenlijken gevonden in een diepvries.