Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen: snelheidscontroles op 120 plaatsen

De Verkeersveilige Dag is vandaag toe aan haar 27e editie. Het is een campagne van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de lokale politiezones en de federale wegpolitie. "We gaan vandaag snelheidscontroles uitvoeren op 120 plaatsen in de provincie", zegt gouverneur Carina Van Cauter. "Dat is nodig, want snelheid is een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen met slachtoffers. Met deze campagne willen we bestuurders aansporen om zich te houden aan de snelheidsbeperkingen."