Zoeken naar iemand met dementie die vermist is: daarom is het moeilijk en deze tips kunnen mogelijk helpen

Tegenwoordig worden ook gps-trackers gebruikt. "We keuren dit goed op voorwaarde dat de persoon dat ook ok vindt", legt Verschraegen is. "We gaan geen Big Brother spelen, maar willen de familie wel een goed gevoel geven. Wanneer de persoon dan de vrijheid ontdekt en binnen het halfuur niet teruggevonden wordt, dan kan de persoon vrij snel teruggevonden worden." Wanneer een persoon met dementie vermist is, is het essentieel om snel in actie te schieten, want elk moment telt. Samenwerken met de politiediensten is ook cruciaal om geen tijd te verliezen.