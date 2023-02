Vernietigend rapport over gaswinning in Nederlandse provincie Groningen: "Nederland treft schuld"

In eerste instantie leek de gaswinning nauwelijks negatieve gevolgen te hebben. Pas in 1972 werd een eerste rapport van de NAM publiek gemaakt. Daaruit bleek dat de bodem aan het zakken was. Niet veel later vonden de eerste aardbevingen plaats. De NAM gaf pas in 1993 toe dat er een verband is tussen de aardbevingen en de gaswinning.