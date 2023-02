Vic Anciaux (91) overleden: een multiculturele Vlaams-nationalist

Anciaux was een fel bepleiter van het multiculturalisme en was ook een van de eersten die het immigratieprobleem op de agenda zette. Als staatssecretaris voor Brusselse en Sociale Zaken in de regering-Tindemans II stelde hij de eerste beleidsnota op over de integratie van migranten. Hij had het regelmatig met het Vlaams Blok aan de stok over het thema. "Een terugkeer voorspiegelen is verleidelijk, maar onmogelijk. Dat noem ik volksverlakkerij", aldus Anciaux.

In november 1997 stapte hij met veel misbaar uit de Brusselse regering, uit onvrede met het taalakkoord. "De sfeer was slecht. Zeker bij de Franstaligen was er geen wil tot dialoog en geen respect voor de tweetaligheid van Brussel", aldus Anciaux. Zijn ontslag was meteen ook het einde van zijn politieke carrière, al steunde hij wel zijn zoon Bert in diens poging om uit de brokstukken van de Volksunie een nieuwe partij uit de grond te stampen.