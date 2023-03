Voeren kiest nieuwe gemeenteraadsvoorzitter na heisa over  tweetalige partij

Rik Tomsin was gisteren niet aanwezig op de gemeenteraad. Hij nam enkele weken geleden zelf ontslag als voorzitter van de gemeenteraad nadat er heisa was ontstaan over een nieuwe partij die hij samen met enkele andere Voerenaars oprichtte. Tot nu zijn er maar 2 partijen in Voeren : Voerbelangen dat de Vlaamse partijen overkoepelt en de Franstalige partij RAL, Retour aux Libertés. Tomsin die lid was van de N-VA werd meteen uit de partij gezet.