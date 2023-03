Woonproject "Houtpark" op be-MINE in Beringen zal verwarmd en gekoeld worden met warmtenet

Op be-MINE, waar binnenkort onder de naam "Houtpark" een woonproject zal gerealiseerd worden, wordt de haalbaarheid van een warmtenet onderzocht. "Concreet gaan we via diepteboringen werken met warmte en koude opslag", zegt schepen van Leefmilieu Tijs Lemmens (Voluit). "In de zomer zullen we de warme lucht in de bodem stockeren in ondergrondse en geïsoleerde buizen om die in de winter terug omhoog te halen om zo de huizen te verwarmen."