Wetenschappers onderzoeken beer die 3.460 jaar geleden leefde en intact is teruggevonden

Eén ding hebben ze al achterhaald: het mitochondriale DNA verschilt niet van dat van de beren uit onze tijd in de streek van Jakoetsk en noordoost-Siberië. Mitochondriaal dna is dna dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mitochondriën, de energiefabrieken van de cellen. Zij hebben hun eigen erfelijk materiaal. Ook qua morfologie zou er weinig verschil met de huidige bruine beren in de streek.

De Ljachovski-eilanden zijn rijk aan paleontologische schatten en een geliefd jachtterrein voor paleontologen. Er zijn bijvoorbeeld ook al resten gevonden van wolharige mammoeten.