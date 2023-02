Na vermoedens van fraude met Marokkaanse en Turkse visa: hoe zit het met de woon-werkvergunning in België?

In de praktijk zijn er in Vlaanderen twee belangrijke categorieën van functies waarvoor de regels versimpeld zijn, zegt professor Bouckaert. "Enerzijds zijn er de hooggeschoolde functies, waarvoor een bachelordiploma vereist is en waarvoor een bepaald minimumloon geldt. Voor jonge werknemers en verpleegkundigen zijn de regels nog wat simpeler."

"Vlaanderen voegde hier een tweede systeem aan toe", licht Bouckaert toe, "waarbij regels voor middengeschoolde functies, waar geen diploma hoger onderwijs voor nodig is, ook soepeler zijn. Dat zijn vaak knelpuntberoepen zoals slagers, zorgkundigen of onderhoudstechnici. De Vlaamse minister van Werk (lees: nu Jo Brouns van CD&V) maakt om de twee jaar de lijst op met de beroepen die hieronder vallen."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) noemt het daarom een erg belangrijk legaal migratiekanaal. "Hiermee laten we mensen die knelpuntberoepen willen invullen legaal naar België reizen en zo helpen we de Belgische bedrijven hun jobs in te vullen waarvoor ze geen personeel vinden", zei de Moor in "De ochtend".