“Breng geen jonge haasjes binnen”: Natuurhulpcentrum Oudsbergen lanceert opvallende oproep

Wanneer mensen denken dat er iets mis is en een gezond haasje oppakken, kan dat problemen leveren. “Dan hangt er mensengeur aan vast, en de moederhaas herkent die niet of vindt die vijandig. Terugzetten is dus heel moeilijk”, zegt Thoelen. “Wij kunnen dat haasje wel groot brengen, maar het is zowel voor ons als voor het haasje beter dat het gewoon bij de moeder kan blijven.” Toch is dat niet altijd het geval. “Als de hond er al aangezeten heeft, of het is gebeten door een kat, of het is gekwetst of doorweekt en zwak, dan is het natuurlijk wel nodig om een haasje binnen te brengen.”