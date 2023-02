Bewoner kan zelf dakbrand blussen van appartementsgebouw in Oostende

Zaterdag rond de middag kreeg de brandweer een oproep binnen over een dakbrand in een appartementsgebouw in Oostende. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect aan de zonnepanelen. Een buurman merkte de brand op en waarschuwde meteen de bewoner van het bovenste appartement, en de brandweer. Dankzij hem en de bewoner van het bovenste appartement kon een erge brand in het gebouw vermeden worden. De bewoner slaagde erin om net op tijd de brand te blussen met een brandblusapparaat. Hij deed dat via een klein zolderraampje.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft nog moeten nablussen.