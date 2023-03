Brouwerij Oud Beersel geeft gratis kriekenboom aan klanten

Ook dit jaar krijgen klanten van geuzestekerij Oud Beersel een Schaarbeekse kriekenboom mee naar huis. "We geven ongeveer vijftig kriekenbomen weg", zegt zaakvoerder Gert Christiaens.

Sinds 2017 staan er 240 Schaarbeekse kriekenbomen op het veld van Oud Beersel. Het doel is om er volgend jaar nog 500 bij te planten. Zo kan de brouwerij nog meer Oude Kriek maken.

Hoewel de naam het doet vermoeden, wordt de Schaarbeekse kriek niet alleen in Schaarbeek geteeld. "De naam komt van vroeger, toen brouwers hun krieken op de markt van Schaarbeek kochten om echt goed bier te brouwen", legt Christiaens uit. "Maar eigenlijk werden de krieken in de hele regio rond Brussel geteeld. Mensen plukten ze ook in hun tuin en brachten ze dan naar de brouwerij."

Nog tot 14 uur vandaag worden gratis boompjes weggegeven. Wie een boompje kan bemachtigen, moet die wel bij thuiskomst zo snel mogelijk planten.