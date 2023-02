Mag ik deze dans? Unieke dansles in Bornem leert mensen dansen zoals de adel in het begin van vorige eeuw

Een stap in een tijdmachine met de nodige schwung is enorm in trek volgens kasteeldirecteur De Vlieger. "Nederlanders, Fransen en Walen komen naar hier voor een dag. Het is een vrij zeldzame les. Je kan deze dansen op historische bals, maar je moet ze natuurlijk wel ergens leren. We merken dat dat aanleren bijna nergens anders kan. Alles is direct uitverkocht. We hebben een mailinglijst vol mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. We sturen een mail en zijn twee dagen later uitverkocht. Een beetje zoals Tomorrowland, maar dan iets minder volk en iets andere dansen."