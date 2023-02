Kaalgeschoren, in witte broek en op blote voeten: eerste gevangenen naar "megagevangenis" in El Salvador

Het "Centro de Confinamiento del Terrorismo" is een zogenoemde maximum security prison, een instelling met de zwaarst mogelijke beveiliging. Het cellencomplex bestaat uit 8 betonnen gebouwen met elk 32 cellen. Elke cel heeft een oppervlakte van 100 vierkante meter, volgens de autoriteiten is er plaats voor "minstens 100 gevangenen" in elke cel. Per cel zijn er 2 wasbakken en 2 toiletten. Er zijn metalen stapelbedden zonder matrassen, goed voor 80 slaapplaatsen.

De gevangenen mogen hun cel niet uit, tenzij voor verhoor of voor een verblijf in een isolatiecel. Er zijn ontspannings- en sportruimtes, maar die zijn enkel bedoeld voor het personeel. Rondom het cellencomplex is een muur opgetrokken van 11 meter hoog en 2 kilometer lang, uitgerust met 7 wachttorens.