Fietsersbond Sint-Truiden hekelt gevaarlijke verkeerssituatie aan kruispunt Naamsepoort met actie

"Het eerste deel van onze actie was aan de Tiemsevest in Sint-Truiden, waar vroeger een bewaakte fietsparking was tijdens de markt op zaterdagvoormiddag", vertelt Karel Lambeens van de fietsersbond in Sint-Truiden. "De stad heeft dat afgeschaft, maar wij vragen dat het weer ingevoerd wordt. De mensen waren toen zeker dat ze hun fiets konden oppikken, nu is er risico op fietsdiefstal." Het tweede deel van de actie vond plaats aan het kruispunt van de Naamsepoort, aan de Naamsevest. "Dat is vooral voor de zwakke weggebruikers een heel verwarrend en gevaarlijk kruispunt."