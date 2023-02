Gouden Beer op Filmfestival Berlijn gaat naar documentaire "Sur l'Adamant", ook Belg Bas Devos wint prijs

In de relatief nieuwe competitie Encounters is "Here", de nieuwe film van de Belgische regisseur Bas Devos bekroond met de prijs voor beste film. "Here" vertelt het verhaal van een Roemeense bouwvakker die in Brussel woont en op het punt staat weer naar huis te gaan. Gisteravond kreeg "Here" ook al de Fipresci Award, de prijs van de internationale federatie van filmcritici.

"Hellhole" en "Violet" van Devos gingen eerder ook al in première in Berlijn. "Ghost tropic" was in 2019 dan weer geselecteerd voor de Quinzaine des Réalisateurs in Cannes.