Gentenaar raapt elke week 100 kilogram zwerfvuil op op weg naar werk, maar afvalophaler haalt niet op

Al jaren houdt Bart de weg tussen zijn huis en zijn werk proper door zwerfvuil op te rapen. Vanuit Gent trekt hij naar Melle, Merelbeke, Heusden en Wetteren. Elke week verzamelt Bart op dat traject 100 kilogram zwerfvuil.

Bart werkt samen met de Gentse afvalophaler Ivago. Maar de laatste tijd zijn er problemen. Normaal komt Ivago elke week 3 vuilnisbakken met daarin 12 vuilzakken ophalen bij Bart. Maar nu loopt het regelmatig mis. "Als ze al langskomen, nemen ze vaak maar 1 vuilnisbak meer mee", vertelt Bart teleurgesteld. "Dat is respectloos naar de zwerfvuilopruimers. En bovendien begint het vuilnis zich hier bij mij nu op te stapelen. Ik heb het dan zelf maar ergens gesluikstort langs de autosnelweg om een signaal te geven. Zo ziet iedereen het goed liggen."

Bij afvalophaler Ivago geven ze Bart helemaal gelijk. "Er zijn inderdaad problemen met de ophaling", klinkt het. "Het is nu een andere afdeling die dat doet, en het loopt momenteel niet goed. Het is jammer dat het zo moet lopen, want mensen zoals Bart zorgen ervoor dat de straten er properder bijliggen. Als hij een sluikstortboete zou krijgen, dan laten we die seponeren, want het is onze schuld. En we gaan het vuilnis zo snel mogelijk ophalen."