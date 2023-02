Gerecht onderzoekt schietincident in Oostende

Veel details over het schietincident in Oostende wil het gerecht voorlopig nog niet kwijt. Wel bevestigt het parket dat er afgelopen nacht een schietpartij is geweest in de Toekomststraat in Oostende. Maar wat er precies is gebeurd, en waarom, is nog niet duidelijk. In het belang van het onderzoek, wil het parket voorlopig niet meer details geven. Het is ook niet bekend of er bij het schietincident slachtoffers zijn gevallen. Ook of er een dader is opgepakt, is niet duidelijk.