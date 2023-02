Help de bij, plant een bloem? "Met lavendel ga je onze wilde bijen niet redden"

Om wilde bijen te lokken, hoef je dus niet zozeer speciaal dingen te gaan aanplanten, maar wel je tuin anders te gaan beheren. Wilde bijen zijn nog het beste af met een luie tuinier die niet te veel doet, klinkt het. "Minder maaien, maar vooral op de juiste momenten maaien, om ervoor te zorgen dat er minder gras groeit, in verhouding tot het aantal bloemen", zegt Vertommen.



Grasland juist beheren en in optimale staat krijgen voor de bijen is een werk van lange adem. Wat kan je concreet doen? "Maximaal één keer per maand maaien", zegt Vertommen. "Doorheen de zomer best één keer, en op het einde van het jaar nog eens. In totaal kan je best zo'n twee tot drie keer op een hele zomer maaien." Veel minder dus dan wat de meeste mensen doen.