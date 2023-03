Inbrekers stelen voor 3.000 euro bij scouts in Linden 

Eenheidsleider van scouts Leeuwkens Linden, Dries Leën, zat in de les toen iemand van de leidersploeg hem opbelde. De deur naar het bureau van de scouts, waar alle waardevolle zaken achter slot zitten, was geforceerd. Meteen ging Dries naar de scouts om de schade vast te stellen. “Ik zag direct dat al onze muziekboxen gestolen waren”, zegt hij. “Die zijn samen al goed voor bijna 1.000 euro. Maar dan bleek dat de kassa van onze oudste tak ook nog op de scouts stond.”

Zo is de scouts in totaal ongeveer 3.000 euro kwijt. En dat komt heel ongelegen, want de seniors (16- en 17-jarigen) gaan traditioneel op buitenlands kamp voor ze zelf in de leiding komen. Ze zamelen daarvoor het hele jaar geld in om het te kunnen financieren. "Ze hadden net twee winstgevende activiteiten achter de rug. Met de snoepverkoop en een fuif in het jeugdhuis hadden ze 2.000 euro verzameld. Nu kunnen ze weer opnieuw beginnen", zegt Dries.

Na een inspectie van het scoutslokaal bleek dat de inbrekers ook een mengpaneel, laptop, een tv-scherm en een spelconsole hebben meegenomen.