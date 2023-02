Tienduizenden kraanvogels onderweg naar het noorden: "Als weer het toelaat, vliegen ze komende dagen ook over ons land"

In hun lange tocht, trekken de vogels soms ook boven België. Er werd verwacht dat ze vandaag boven het oosten van ons land zouden trekken, maar het slechte weer strooit roet in het eten, zegt Gert Vandezande van Natuurpunt.

De regenbuien in Noordoost-Frankrijk in combinatie met een noordwestenwind maken dat de vogels afbuigen naar het Oosten. "Ze trekken daardoor richting de Vogezen en zullen van daaruit over Duitsland vliegen."

Toch is er nog een beetje hoop om de trektocht ook in ons land te bewonderen. "Er zijn nog tienduizenden kraanvogels in het Franse departement Charente die het slechte weer afwachten", zegt Vandezande. "Als het weer het toelaat, vliegen ze de komende dagen mogelijk nog boven ons land."