Nieuwe films van "Lord of the rings" en "The hobbit"' in de maak

Het is niet duidelijk of Peter Jackson betrokken wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe films. "Warner Bros en Embracer hebben ons op de hoogte gehouden van alle stappen in het proces. We kijken ernaar uit om verder in gesprek te gaan over hun visie op de toekomst van de franchise", klinkt het in een mededeling.

Vorig jaar nog verscheen de prestigieuze reeks "The lord of the rings: the rings of power" van streamingdienst -en concurrent- Amazon. Die vertelt over de verre voorgeschiedenis van "Lord of the rings" en is gebaseerd op verwijzingen naar vroeger uit de romans van Tolkien. De eerste reeks werd een gigantisch succes. In oktober begon Amazon met de productie van de tweede reeks.