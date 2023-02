Nu ook agenten te paard voor verhoogd politietoezicht in grensstreek in Menen

Eind januari vaardigde de burgemeester van Menen een besluit uit waardoor de politie systematische identiteitscontroles mag uitvoeren in de grensstreek. Dat komt omdat het vandalisme en de drugstrafiek er toenemen. Zo vernielen vandalen er bushokjes, spiegels van auto’s, en slaan ze ramen in. Daarnaast is de drugstrafiek er toegenomen en zijn er incidenten waarbij bestuurders met hun auto vluchten over de grens bij een controle. En dan kan de lokale politie niets meer doen. Daarom werkt de politiezone Grensleie sindsdien samen met de Franse politie, en zijn er ook meer politiepatrouilles in de grensstreek. En daar komen nu nog extra patrouilles bij met agenten te paard.