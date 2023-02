Opnieuw onderzoek naar verdacht overlijden in WZC Rozenberg in Oostrozebeke

Sindsdien bleef het stil rond het woonzorgcentrum, tot op 20 februari een 88-jarige vrouw overleed in mogelijk verdachte omstandigheden. "De vrouw in kwestie kreeg palliatieve zorg door haar eigen huisarts en door de coördinerend adviserend arts van het rusthuis", zegt schepen Carine Geldhof (Oostrozebeke.nu).

"De melding van het verdachte overlijden is het gevolg van een dispuut tussen beide dokters over de procedures van zo'n palliatieve begeleiding. De details daarvan vallen onder het medisch geheim en dat is iets tussen beide dokters. Deze zaak heeft alleszins niets met de insulinemoorden te maken. De dokter heeft gewoon beslist om elke kleine onregelmatigheid te melden. De veiligheid van onze bewoners gaat voor, de miserie nemen we er dan wel bij."