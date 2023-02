Echtgenoot bekent moord op vrouw van wie lichaamsdelen zijn teruggevonden in stadspark in Parijs

Haar man heeft nu bekend zelf achter de moord op zijn vrouw te zitten. Dat melden verschillende Franse media op basis van bronnen binnen het onderzoek. De man had al op 31 januari op zijn sociale media berichten over haar verdwijning geplaatst, maar stapte pas op 6 februari naar de politie. De man is aangehouden en verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. Over zijn motief is nog niets bekend.

Buttes-Chaumont, waar de lichaamsdelen van de vrouw werden gevonden, is een populair stadspark in het 19e arrondissement van Parijs, in het noordoosten van de stad. Het is 25 hectare groot, aangelegd op oude gipsgroeven en erg populair bij wandelaars en joggers. Nadat medewerkers van de groendienst de eerste lichaamsdelen hadden gevonden, werd het park enkele dagen volledig afgesloten voor het publiek.