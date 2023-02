Malle vol ongeduld in laatste rechte lijn naar afsluiter van veldritseizoen: Sluitingsprijs met extra maatregelen om natuur te beschermen 

Bezoekers zullen wel merken dat het vliegveld iets anders ingericht is. Dat komt doordat het sinds dit jaar natuurgebied is. "Op vraag van de nieuwe eigenaar Agentschap Natuur en Bos hebben we extra maatregelen genomen. De heide hebben we zoveel mogelijk afgeschermd met hekwerk. Ook de landings- en taxibanen zijn volledig afgeschermd. We hopen dat mensen respect hebben voor de natuur en de heide niet betreden. Er ligt nu nog beton genoeg dus ik spoor bezoekers aan om daarover te lopen", aldus Leys.