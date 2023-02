Vaticaan ontzet René Stockman, generaal-overste van Broeders van Liefde, uit zijn autoriteit

In België beheert de organisatie Broeders van Liefde (naast de geloofscongregatie is er inderdaad ook een bedrijfsvoering onder de vorm van een vzw) onder meer verschillende scholen en psychiatrische ziekenhuizen. Het feit dat Stockman uit zijn autoriteit van generaal-overste van de congregatie is ontzet, heeft geen directe gevolgen voor de vzw.

"Maar uiteraard zal de relatie met Rome in de toekomst nu hopelijk beter verlopen", reageert voorzitter Raf De Rycke. "We kijken hoopvol uit naar een herstel van het vertrouwen en een normalisering van de betrekkingen. Want er was geen goede verstandhouding meer met de generaal-overste en het generaal-bestuur. Vanuit de organisatie hopen we dat de werking zowel in België als op internationaal vlak op een duurzame manier kan verdergezet worden."